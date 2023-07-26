Лондон, 27 июля, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Цена российской нефти марки Urals 25 июля поднялась до $65,4 за баррель, впервые с начала года превысив отметку в $65, сообщает журнал Forbes со ссылкой на информацию международного ценового агентства Argus.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что в августе Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Он отметил, что указанное решение приняли для обеспечения баланса рынка.

С апреля Россия решила добывать 9,828 млн баррелей в сутки. При этом все страны ОПЕК+ договорились вместе сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

12 июля стоимость Urals превысила уровень в $60 за баррель в сутки, который установили государства G7 в конце 2022 года в качестве ценового потолка на сделки с нефтью, что должно было помешать России с экспортом сырья.