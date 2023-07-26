Москва, 26 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Сеть магазинов одежды Maag ответила на сообщения о планах закрыть часть торговых точек в России. 26 июля компания сообщила, что планирует продолжать бизнес в стране без сокращения количества магазинов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Компания планирует продолжать свой бизнес в России и реализовывать все внутренние планы развития», — заявила Maag ТАСС.

Сообщается, что результаты работы магазинов соответствуют ожиданиям компании, приходят новые коллекции, качество улучшается.

В Минпромторге также подтвердили, что планов по закрытию Maag в России нет. В ведомстве заявили, что в соответствии с решением подкомиссии комиссии по контролю за иностранными инвестициями для компании установили показатель эффективности в виде открытия в 2023 году не менее 240 магазинов. На настоящий момент открыты 242 новых магазина.

ИА Регнум 5 апреля сообщало, что магазины ушедшей из России Inditex, владеющей брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другими, откроются под новыми названиями. Тогда в пресс-службе Минпромторга заявили, что это будут Maag, Dub, Ecru и Vilet. На тот момент все магазины были готовы к запуску.

Испанская бизнес-группа Inditex достигла соглашения с группой Daher о продаже бизнеса в России, где у неё действовало около 500 магазинов. Компания приостановила свою деятельность в стране в марте 2022 года. Уточняется, что продукция новых брендов будет производиться в Турции и Китае.