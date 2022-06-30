Ижевск, 30 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении бывшего министра строительства республики, генерального директора ГУП «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики» Ивана Ястреба по статьям о получении взятки в крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Ястребу назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 14 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение семи лет.

Посредник в получении взятки Александр Холодов получил три года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, суд и следствие установили, что летом 2020 года Ястреб получил взятку в размере 4,5 млн рублей от директора Белгородской коммерческой организации за подготовку проектов строительства ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в Удмуртии по нацпроекту «Здравоохранение» и общее покровительство при заключении договоров.

В октябре он через посредника получил 1,9 млн рублей — первую часть взятки в размере 9 млн рублей — от гендиректора организации из Самары за заключение договора на поставку очистного оборудования, его установку и ускорение процесса оплаты.

Также Ястреб, утратив право на получение бюджетных выплат на аренду жилья в связи с покупкой собственного, не уведомил об этом работодателя. В результате он незаконно получил из бюджета 174 тыс. рублей.

Два взяткодателя получили условные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, Ястреб был заключен под стражу в начале ноября 2020 года. В декабре прошлого года был вынесен приговор в отношении бывшего директора ООО «Оборонпроект31», который обвинялся также в даче взятки гендиректору ГУП «ТПО ЖКХ» в особо крупном размере. Суд назначил наказание в виде двух дет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 4,5 млн рублей.

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