Ижевск, 21 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ижевске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника администрации, которого подозревают в получении взятки и при приёмке квартир для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает прокуратуру Удмуртии.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Перед судом предстанет бывший начальник отдела администрации Ижевска. По версии правоохранителей, в 2017–2021 годы он получал от риэлтора взятки за оперативную приёмку жилья «без замечаний, а также срочное направление документов» для регистрации права на недвижимость.

«По указанной схеме в собственность Ижевска по муниципальным контрактам приобретено 27 квартир», — полагают в надзорном ведомстве.

В прокуратуре сообщают, что квартиры предназначались для передачи гражданам, переселяемым из аварийного жилья по региональной адресной программе.

По оценке следствия, общий размер взяток превысил 130 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия арестовано на имущество обвиняемого на сумму свыше 1 млн рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Материалы переданы в Индустриальный районный суд Ижевска.

Напомним, в июне 2022 года вынесен приговор бывшему министру строительства Удмуртии, которого признали виновным в получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения. Он получил шесть лет колонии строгого режима за получение взяток за подготовку проектов строительства ФАПов и заключение договора на поставку очистного оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии завершено расследование уголовного дела о попытке даче взятки полицейскому.

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