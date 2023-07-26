Амстердам, 26 июля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Судно Fremantle Highway, перевозящее три тыс. автомобилей, загорелось 26 июля у побережья Нидерландов. Транспортёр серьёзно пострадал из-за возгорания и может затонуть.

Кадр из видео

Пожар вспыхнул на борту ночью. На тот момент судно было в 27 км от города Амеланда, экипаж пытался потушить огонь, но безуспешно. С судна эвакуировали людей, но в результате возгорания погиб один член экипажа. Ещё 16 человек госпитализировали в ближайшие больницы, им ничто не угрожает.

Взять вспыхнувший огонь под контроль всё ещё не удаётся. Если при тушении на судно попадёт много воды, оно станет тяжелее и может утонуть.

«Рассматриваем все сценарии. В консультациях с пожарной службой изучаем, что может быть сделано», — заявили в береговой охране Нидерландов.

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Как сообщил телеканал NOS, Fremantle Highway взяли на буксир, что не позволит ему заблокировать торговые маршруты на германском направлении.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на пароме, перевозящем 120 человек. Инцидент произошёл у берегов Филиппин. По словам представителя местной береговой охраны, огонь вспыхнул утром 18 июня в момент, когда паром шёл из провинции Сикихор в провинцию Бохол. На его борту в это время было 65 пассажиров и 55 членов экипажа. Уточняется, что для тушения пожара к парому направили два судна. Огонь удалось ликвидировать спустя пять часов, пассажиров и членов экипажа спасли.