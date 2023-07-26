Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В израильском городе Рамла, который находится в центральной части страны, взорвался автомобиль. Об этом 26 июля сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

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Уточняется, что проживающий в Лоде мужчина был ранен при взрыве и его срочно доставили в медицинский центр Шамир, где он скончался от полученных ранений.

Сотрудники полиции начали расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля у военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука произошёл взрыв заминированного автомобиля. В результате этого пострадали не менее четырёх солдат. Двое находившихся в машине людей погибли.

В мае на одной из центральных улиц Милана загорелся и взорвался фургон, в результате чего загорелось ещё несколько автомобилей. Позднее выяснилось, что в грузовике перевозили кислородные баллоны, которые и взорвались.