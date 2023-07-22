Богота, 22 июля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Около военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука при взрыве заминированного автомобиля пострадали минимум четверо солдат, сообщил 21 июля губернатор региона Уилингтон Родригес Бенавидес. Видеозапись с его заявлением опубликована на странице правительства в Twitter.

chuansong.me Полиция Колумбии

«Автомобиль со взрывчаткой, выехавший из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвался на подъезде к военной базе Наранхитос. В результате два человека, находившиеся в машине, погибли, четверо солдат получают медицинскую помощь», — сказал губернатор.

Информации о владельце автомобиля пока нет, добавил представитель власти.

По данным колумбийского журнала Semana, террористы намеревались взорвать машину на территории военной базы, но взрыв устроили раньше времени. Отмечается, что в зоне, где произошла попытка теракта, орудуют несколько вооружённых группировок, с одной из них правительство заключило соглашение о двустороннем прекращении огня.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года не менее шестерых военнослужащих погибли в результате взрыва в департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии. Ещё пять человек были ранены, один из колумбийских военнослужащих пропал без вести. Власти подозревают в совершении теракта группировку, возглавляемую Эдвином Романом Веласкесом. Предполагается, что его группировка «Клан залива» занимается перевозкой и торговлей наркотиками в департаменте Антиокия.