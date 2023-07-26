Пекин, 26 июля, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Власти США своим решением о поставках кассетных боеприпасов на Украину открыли ящик Пандоры. Такое заявление сделал 25 июля обозреватель CGTN Синь Пин.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Кассетные бомбы, возможно, станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир», — поясняет журналист.

Синь Пин уточняет, что отправка на Украину такого опасного оружия обернётся «ночным кошмаром» для украинцев, который будет преследовать их много лет. По мнению обозревателя, американские политики абсолютно равнодушны к судьбе гражданского населения и их не волнует мирное урегулирование украинского конфликта.

Американский военно-промышленный комплекс попросту не позволит быстро и легко завершить боевые действия на Украине, делает вывод обозреватель.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, США вместе со своими сателлитами делают всё для эскалации украинского конфликта, в частности наращивают передачу вооружений Киеву, включая кассетные боеприпасы.

Патрушев подчеркнул, что Россия готова вести диалог по урегулированию на Украине, о чём говорила неоднократно, однако, по его мнению, в его необходимости нужно убеждать Запад, запретивший Киеву вести переговоры с Москвой.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден 7 июля заявил, что решение о поставках Вашингтоном Киеву кассетных снарядов было трудным, однако такие снаряды, по его утверждению, необходимы для успешного контрнаступления украинской армии. Он добавил, что обсуждал это решение с союзниками США.