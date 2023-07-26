Харьков, Украина, 26 июля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Повреждения получили промышленные объекты в Харьковской области на Украине. Об этом 26 июля сообщает агентство УНИАН со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Как уточнил мэр города Первомайский Николай Бакшеев, по промышленным объектам в населённом пункте произошло попадание, начался пожар. Утверждается, что регион атаковали беспилотники.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, в период с 23:11 мск по 01:57 мск в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны РФ, авиация, артиллерия и ракетные войска Вооружённых сил (ВС) России в течение последних суток нанесли серию ударов по позициям ВСУ, в том числе по временной базе иностранных наёмников, прибывших на Украину.

Кроме того, российские военные также уничтожили возле населённого пункта Чуднов в Житомирской области склад боеприпасов, поставленных на Украину из стран Запада. В ночь на 25 июля на Украине объявили воздушную тревогу в ряде регионов.