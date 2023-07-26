В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты
На Украине получили повреждения промышленные объекты в Харьковской области
Харьков, Украина, 26 июля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Повреждения получили промышленные объекты в Харьковской области на Украине. Об этом 26 июля сообщает агентство УНИАН со ссылкой на местные власти.
Как уточнил мэр города Первомайский Николай Бакшеев, по промышленным объектам в населённом пункте произошло попадание, начался пожар. Утверждается, что регион атаковали беспилотники.
Информация о возможных пострадавших не поступала. Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, в период с 23:11 мск по 01:57 мск в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны РФ, авиация, артиллерия и ракетные войска Вооружённых сил (ВС) России в течение последних суток нанесли серию ударов по позициям ВСУ, в том числе по временной базе иностранных наёмников, прибывших на Украину.
Кроме того, российские военные также уничтожили возле населённого пункта Чуднов в Житомирской области склад боеприпасов, поставленных на Украину из стран Запада. В ночь на 25 июля на Украине объявили воздушную тревогу в ряде регионов.