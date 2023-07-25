Киев, 25 июля, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в половине регионов Украины, включая Киев. Об этом 25 июля свидетельствуют данные официального онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Первые предупреждения начали действовать в Черкасской, Сумской и Полтавской областях. Затем режим воздушной тревоги был введён в Киеве, Киевской, Кировоградской, Николаевскую, Одесскую, и Черниговскую области, а также на подконтрольные Украине районы Запорожской области и ДНР.

По состоянию на 03:00 мск воздушная тревога объявлена в 11 регионах Украины, включая Ровненскую, Тернопольскую, Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую, Черниговскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Киевскую области, а также Киев.

По данным украинских СМИ, в ряде регионов зафиксирован подлёт беспилотников, а в Киеве и Киевской области слышны взрывы.