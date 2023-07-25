Берлин, 25 июля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты на протяжении десятилетий готовились к конфликту с Россией и сейчас используют Украину как поле боя. Об этом 25 июля заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в беседе с изданием Neulandrebellen.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали на то, что, если бы Украина попала под влияние США, это гарантировало бы лишение России статуса мировой державы», — сказал он.

Экс-глава СДПГ уточнил, что, по его мнению, американские власти считают украинский конфликт собственным геостратегическим спором с Россией, и Украине в этой ситуации отводится только роль полигона.

Лафонтен добавил, что считает наиболее грубой ошибкой нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца проведение проамериканской политики и испорченные отношения с Россией, на восстановление которых потребуются долгие годы.

Об ошибочной политике Шольца в отношении России не раз заявляли как в Москве, так и на Западе. Как сообщало ИА Регнум, глава третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин 6 октября 2022 года заявил, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США, стремящимся убрать Россию с энергетического рынка Европы. Он указал, что действия в этом направлении предпринимались немецкой стороной ещё при правительстве Ангелы Меркель.

В январе депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен отметила, что США склоняя ФРГ к поставкам Киеву танков принуждают её к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Он почеркнул, что такое решение немецких властей станет исторической ошибкой.