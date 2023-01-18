Берлин, 18 января, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки, подталкивая Германию к поставкам танков киевской армии, тем самым принуждают её к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Так считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, её мнение опубликовала Berliner Zeitung.

Mil.gov.ua Украинские танки

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Депутат в своей статье говорит, что давление с требованием послать танки на Украину растёт.

«Этого хотят США. Но такой шаг станет исторической ошибкой», — заявил Дагделен и добавил, что на Германию давят и другие страны НАТО.

По мнению депутата, канцлер Олаф Шольц сам оттягивает момент и не хочет допустить, чтобы страна первой «попала под огонь» России. А потому прячется за «трансатлантическим партнёром» — США.

«США решили принудить союзников к самопожертвованию. В этом скрытом намерении угадывается новый стратегический момент в отношениях с Россией и Китаем. Германия и Япония должны стать для США чем-то вроде пушечного мяса — фронтовыми государствами с ограниченным суверенитетом», — подытожила Севим Дагделен.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев должен получить «любое оружие, которое может использовать».