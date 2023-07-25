Москва, 25 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной олимпиаде по химии в Цюрихе (Швейцария). К участниками олимпиады и их педагогам обратился министр просвещения России Сергей Кравцов.

Минпросвещения России Российские школьники, завоевавшие медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

«Российские школьники достойно выступили на олимпиаде по химии в Цюрихе и пополнили копилку российских медалей на международных интеллектуальных соревнованиях», — сказал Кравцов.

Министр отметил, что в разных регионах России есть талантливые педагоги, которые смогли заинтересовать своих воспитанников химией, дать им системные знания и важные практические навыки, а их ученики сделали всё, чтобы продемонстрировать высокий уровень знаний. Кравцов поздравил ребят и их наставников, а также пожелал им новых успехов и побед.

Золотые медали на олимпиаде в Цюрихе завоевали Никита Перов из Татарстана, Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Башкирии. В этом году ребята также выступали на 57-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане, где получили золотые медали.

Серебряной медали на олимпиаде в Швейцарии удостоен Алексей Михеев из Алтайского края.

В состязаниях участвовали 348 старшеклассников из 89 делегаций. Программа олимпиады включала теоретический и практический туры. Российскую команду сформировали по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии. Руководителем российской сборной стал профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, а его заместителем — доцент химического факультета МГУ Александр Белов.

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. В 2022 году сборная России завоевала четыре золотые медали. Следующая, 56-я международная олимпиада по химии состоится в июле 2024 года в Саудовской Аравии.