Москва, 25 июля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России не нужны законы о частных военных компаниях и подобных организациях. Об этом она заявила 25 июля на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности ЧВК. Я считаю, что нет. У нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов», — сказала она.

Матвиенко отметила, что участники спецоперации на Украине, в том числе мобилизованные и контрактники, доказали, что являются патриотами. При этом все должны участвовать в боевых действиях под единым командованием. Спикер Совфеда подчеркнула, что «махновщины» быть не должно.

Глава верхней палаты российского парламента сообщила, что в Совфеде не работают над законопроектом о ЧВК. Если подобный документ подготовят в Госдуме, то сенаторы рассмотрят его.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года с предложением принять закон о частных военных компаниях выступил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

В марте 2022 года депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ЧВК. Он предполагал, что деятельность таких компаний допускается только за пределами России.