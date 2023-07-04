Вашингтон, 4 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Мощь российской артиллерии, систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом. Об этом 4 июля написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ни США, ни НАТО не смогли бы долго продержаться в таком конфликте, в котором сегодня участвуют Россия и Украина.

«Использование высокоточных боеприпасов не поможет альянсу — системы доставки будут быстро уничтожены ответным огнём. Превосходство российской артиллерии меняет правила игры», — отметил Риттер.

Он добавил, что преимущество Запада в авиации также будет сведено на нет разветвлённой сетью ПВО и систем РЭБ.

По мнению Риттера, США адаптировались к военным действиям, которые основаны на полном доминировании над противником, что сработало в Афганистане и Ираке. Он отметил, что в случае столкновения с Россией ничего из этого американцам не поможет, поскольку они не готовы к противостоянию с таким грозным противником.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Риттер заявил, что российские военнослужащие используют специальные артиллерийские снаряды, которые способны дистанционно создавать новые минные поля после того, как ВСУ их разминируют, нанося сокрушительный удар по украинской армии, пытающейся прорвать российскую оборону в ходе наступления.