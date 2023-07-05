Киев, 5 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS, заявил в интервью Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников.

Kay Nietfeld/Global Look Press Министр обороны Украины Алексей Резников

По его словам, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии и РСЗО, в том числе HIMARS, были «очень точными». Вместе с тем мощные российские радиоэлектронные системы находили способы их подавить, добавил он.

«Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры», — сказал Резников.

Также он заявил, что минобороны Украины подписало контракты на техническое обслуживание с рядом западных компаний.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Резников заявил, что Украина является идеальным полигоном для испытания западного оружия.

Западные союзники Киева «на деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать», добавил он.