Москва, 24 июля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский призёр, российская фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП в Москве. Происшествие случилось в понедельник, 24 июля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Фигуристка Евгения Медведева

«В моё такси въехало другое такси. С днём аварии, девочки!» — с улыбкой сообщила спортсменка в своём Telegram-канале.

Медведева родилась 19 ноября 1999 года. На протяжении спортивной карьеры выступала в одиночном катании. В 2007–2018 годах тренировалась у Этери Тутберидзе, в 2018–2020 годах — у Брайана Орсера в Toronto Cricket, Skating and Curling Club. В сентябре 2020 года вернулась в группу к Тутберидзе. Дважды была серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании и в командных соревнованиях. Двукратная чемпионка мира (2016 и 2017 годов), бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года и обладательница других чемпионских титулов. Мастер спорта, мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта России. Первая и на данный момент единственная фигуристка из России, защитившая титул чемпионки мира.