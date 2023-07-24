Вашингтон, 24 июля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Американские власти полагают, что предоставили Украине всё необходимое для контрнаступления ВСУ, заявил на брифинге 24 июля официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, речь идёт о «колоссальном объеме» военного оборудования, которое Запад передал Киеву. Представитель ведомства отметил, что в ближайшее время США могут объявить о выделении Украине ещё одного пакета подобной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Пентагон объявил, что общий объём военной помощи Украине со стороны США с начала президентства главы Белого дома Джо Байдена превысил $41 млрд. Кроме того, в ведомстве уточнили, что $40,5 млрд из этой суммы Вашингтон передал Киеву во время российской специальной военной операции.

При этом ещё в декабре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США направили на предоставление военной помощи Украине $45 млрд, а страны ЕС — $28 млрд.