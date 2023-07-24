США заявили о предоставлении Киеву всего необходимого для контрнаступления
Госдепартамент: США считают, что Украина получила всё необходимое для контрнаступления
Вашингтон, 24 июля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Американские власти полагают, что предоставили Украине всё необходимое для контрнаступления ВСУ, заявил на брифинге 24 июля официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
По его словам, речь идёт о «колоссальном объеме» военного оборудования, которое Запад передал Киеву. Представитель ведомства отметил, что в ближайшее время США могут объявить о выделении Украине ещё одного пакета подобной помощи.
Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Пентагон объявил, что общий объём военной помощи Украине со стороны США с начала президентства главы Белого дома Джо Байдена превысил $41 млрд. Кроме того, в ведомстве уточнили, что $40,5 млрд из этой суммы Вашингтон передал Киеву во время российской специальной военной операции.
При этом ещё в декабре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США направили на предоставление военной помощи Украине $45 млрд, а страны ЕС — $28 млрд.