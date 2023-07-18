Москва, 18 июля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В Москве на Киевском направлении железной дороги повреждена грузовой поезд повредил платформу «Матвеевская», сообщает 18 июля РЕН ТВ.

Кадр из видео

Отмечается, что инцидент произошёл сегодня утром, когда с платформы грузового поезда сместился рельс и повредил конструкции платформы.

В результате повреждены колонны, информационные стойки и остекление. Информации о пострадавших нет.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце июня вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Бирюлёво-Товарная в Москве. В связи с этим на части пути на Павелецком направлении было приостановлено движение поездов. В результате инцидента никто не пострадал.