Москва, 24 июля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Maserati в центре Москвы 24 июля сбил пешехода, после чего снёс столб и врезался в стену дома на Каланчёвской улице.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказал водитель, у автомобиля отказали тормоза. Он заверяет, что пытался остановить машину и давил на педаль тормоза.

«Я жал, жал как мог. Женщина жива. Я сразу подбежал к ней», — сообщил мужчина РЕН ТВ.

Он также рассказал, что сразу вызвал скорую для пострадавшей.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 июля 2023 года в Москве на улице Дмитрия Ульянова автомобиль Skoda сбил женщину с тремя детьми. Всех четверых отправили в больницу. Пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте.