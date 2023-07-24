Автомобиль сбил женщину, снёс столб и врезался в стену в центре Москвы
Автомобиль Maserati сбил женщину, снёс столб и врезался в стену в центре Москвы
Москва, 24 июля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Maserati в центре Москвы 24 июля сбил пешехода, после чего снёс столб и врезался в стену дома на Каланчёвской улице.
Иван Шилов ИА REGNUM
Как рассказал водитель, у автомобиля отказали тормоза. Он заверяет, что пытался остановить машину и давил на педаль тормоза.
«Я жал, жал как мог. Женщина жива. Я сразу подбежал к ней», — сообщил мужчина РЕН ТВ.
Он также рассказал, что сразу вызвал скорую для пострадавшей.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля 2023 года в Москве на улице Дмитрия Ульянова автомобиль Skoda сбил женщину с тремя детьми. Всех четверых отправили в больницу. Пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте.