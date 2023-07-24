Санкт-Петербург, 24 июля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пенсионерка выбросила в окно 800 тыс рублей, чтобы «задержать» преступника по кличке Хрипатый. Как сообщается 24 июля, она сделала это по указке мошенников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пенсионерка из Красногвардейского района обратилась с заявлением в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Она скинула в пакете из окна 800 тыс. рублей, которые забрал злоумышленник», — сообщили РИА Новости.

Женщину заверили, что она должна скинуть деньги из окна, чтобы «преступника» задержали с поличным. Так ей рассказал по телефону представившийся полицейским мужчина. Он убедил пенсионерку, что после этого деньги ей обязательно вернут. Полицейские приняли заявление пострадавшей женщины. Официальные комментарии местного управления МВД не поступали.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали москвича, который обманом выманил у пенсионерки 6,7 млн рублей и квартиру в Санкт-Петербурге. 66-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, сообщившие о подозрительных операциях с её банковской картой. Они обманом уговорили пожилую женщину продать недвижимость, а деньги передать «сотруднику банка». Петербурженка выполнила инструкции, после чего её заблокировали и перестали отвечать на звонки. Звонившим оказался безработный 31-летний москвич.