Москва, 24 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа или нехватки пенсионных баллов, сообщила URA. RU эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или докупить. Если с первым вариантом понятно, то под вторым подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов», — пояснила эксперт.

По её словам, необходимо учитывать, что приобрести можно только недостающий обычный страховой стаж. При этом, как отметила эксперт, специальный стаж, например «северный», купить не получится. Дайнеко рассказала, что лучше всего будет заранее проверить количество баллов и стажа, так как оплатить можно только один год. Добровольные взносы можно внести только за текущий год, а за предыдущие периоды нельзя.

В 2023 году минимальная сумма взносов для покупки года стажа составляет 42 878,88 рублей (равно 1,02 балла), максимальная — 343 031,04 рублей (даст 8,13 баллов за год).

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Максимально выплата может увеличиться на стоимость трёх пенсионных баллов. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что точное количество баллов зависит от суммы отчислений в социальный фонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии. Так как один пенсионный балл стоит 123 рубля, пенсия может увеличиться в лучшем случае на 370 рублей в месяц.