Пекин, 24 июля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. На Тайване рано утром 24 июля стартовал второй этап ежегодных военных учений «Ханьгуан». Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Walid Berrazeg/Global Look Press

Манёвры пройдут с 24 по 28 июля. В первый день учений Военно-воздушные силы Тайваня перебрасывают самолёты с западного побережья на восточное ― на авиабазы Цзяшань (уезд Хуалянь) и Чжихан (Тайдун) ― для укрытия в подземных укрепленных комплексах. Корабли Военно-морских сил острова срочно покинули порты и вышли в море, чтобы в рамках учений приступить к минированию фарватеров в районе крупных портов и вероятных мест высадки десанта.

Также все офицеры и солдаты тайваньского резерва были срочно вызваны, чтобы сосредоточиться на тактических позициях для проведения учений.

Это второй этап 39-х по счёту учений. В ходе него запланированы практические тренировки с боевыми стрельбами. По легенде, обороняющиеся «синие» получили сигнал о подготовке армии «красных» к атаке на остров.

В рамках манёвров в этом году Вооружённые силы Тайваня впервые планируют задействовать главный международный аэропорт Тайваня Таоюань.

Как сообщало ИА Регнум, учения «Ханьгуан» плановые и проходят ежегодно с 1984 года. Они состоят из двух этапов: компьютерной симуляции нападения потенциального противника и полевого выхода сухопутных соединений, манёвров на воде и в воздухе.

В 2023 году на первом этапе, который состоялся с 15 по 19 мая, вооружённые силы острова провели командно-штабные учения, сценарий которых предусматривал компьютерное моделирование отражения полномасштабного вторжения на остров в формате компьютерной симуляции.

В апреле Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела трёхдневные военные учения в непосредственной близости от Тайваня. В ходе манёвров «Общий меч» ударная группировка ВМС КНР отработала действия по блокаде острова, который в Пекине считают мятежной провинцией.

Группировка включала в себя шесть кораблей. Также задействовали группы фрегатов и эсминцев ВМС Китая, которые отработали сценарии преследования отступающих судов противника и блокирования судоходства.