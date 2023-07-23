Вашингтон, 23 июля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов считают, что санкции против министра обороны КНР Ли Шанфу не являются препятствием для диалога между военными двух стран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State

«Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, эти санкции не препятствуют контактам министров. Практических препятствий нет», — сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

Блинкен добавил, что Вашингтон со своей стороны ясно заявил, что прямые контакты между военными двух стран необходимы.

Как сообщало ИА Регнум, новым министром обороны Китая генерал Ли Шанфу был утверждён Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) в марте 2023 года.

Под санкции он попал за то, что, как считают в Вашингтоне, санкционировал покупку Китаем российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и 10 истребителей Су-35.

Вместе с тем американские власти пытаются организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны КНР Ли Шанфу.