Вашингтон, 5 мая, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Американские власти пытаются организовать в июне 2023 года встречу главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом 4 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Ли Шанфу

По информации последних, Вашингтон хочет организовать такую встречу на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог», который должен состояться со 2 по 4 июня.

Предыдущая встреча глав оборонных ведомств США и КНР состоялась на полях «Шангри-Ла диалога» в Сингапуре в 2022 году. Однако после того, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе прошлого года, отношения Пекина с Вашингтоном резко ухудшились и диалог между минобороны фактически приостановился.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в расширении каналов связи с Китаем, и в том числе в «восстановлении» связи по военной линии. Он добавил, что президент США Джозеф Байден всё ещё «ожидает» разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.