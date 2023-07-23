Москва, 23 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян может стать игроком римского «Лацио», клубы ведут соответствующий переговоры, сообщает 23 июля Sport24 со ссылкой на информированные источники.

Кадр из видео с канала: Динамо Москва Арсен Захарян

По этим данным, сделка уже близка к закрытию, и футболист может начать выступления за римский клуб с начала розыгрыша итальянского чемпионата.

Захарян родился в 2003 году в Самаре. В национальной сборной он дебютировал в 2021 году. Ведущий профильный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 15 млн евро.

Выступления за «Динамо» Захарян начал в 2020 году. Нынешний его контракт действует до лета 2024 года.

Как сообщалось ранее, петербургский «Зенит» ведёт переговоры о трансфере бразильского нападающего Малкома. Игрок не принимал участия в матче чемпионата России против «Пари НН», главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил журналистам, что такое решение было принято, чтобы не допустить получения игроком травмы в период переговоров. Сумма трансфера, по некоторым данным, может составить до 50 млн евро.