Кемерово, 23 июля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Тело ребёнка шести лет, пропавшего 22 июля в жилом районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоёме недалеко от его же дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

Следственное управление СКР по Новосибирской области nsk.sledcom.ru Утонул ребёнок

В ходе поисков тело ребёнка было обнаружено в водоёме, расположенном недалеко от дома утонувшего мальчика.

Ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства гибели ребёнка, а также причина смерти.

Ранее стало известно, что ребёнок вышёл со двора частного дома, в котором проживал вместе с родителями и тремя маленькими братьями и сёстрами. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, девочка 15 лет утонула на озере в Казани после того, как на неё упал парень с тарзанки.

Два мальчика утонули в пожарном водоёме во время рыбалки в городском округе Истра Московской области.