Кемерово, 23 июля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В жилом районе Кедровка Рудничного района Кемерово пропал мальчик шести лет. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

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Предварительно установлено, 22 июля ребёнок вышёл со двора частного дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя маленькими братьями и сёстрами.

Домой мальчик так и не вернулся.

Поиски ведут не только следователи СК, полиция и спасатели, подключились и волонтёры.

Как сообщало ИА Регнум, в Алтайском крае обнаружили мертвым в реке 13-летнего мальчика, которого искали пять суток. Причины смерти устанавливаются.

Ребёнок пропал 15 июля в Бийске, сразу же были развёрнуты масштабные поиски: мальчика искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники.

Правоохранители совместно со спасателями ведут поиски семейной пары с внуком, которые пропали в районе реки Лены в Иркутской области.

55-летний мужчина, 45-летняя женщина и их пятилетний внук отправились на рыбалку на моторной лодке 15 июля.

Вернуться домой они должны были 17 июля. Спасатели уже обнаружили в устье реки Бобровка затопленную лодку с вещами и оборудованием для рыбалки.