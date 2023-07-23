В Кузбассе пропал малолетний ребёнок
СК: в Кузбассе пропал шестилетний мальчик, возбудили уголовное дело
Кемерово, 23 июля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В жилом районе Кедровка Рудничного района Кемерово пропал мальчик шести лет. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Предварительно установлено, 22 июля ребёнок вышёл со двора частного дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя маленькими братьями и сёстрами.
Домой мальчик так и не вернулся.
Поиски ведут не только следователи СК, полиция и спасатели, подключились и волонтёры.
Как сообщало ИА Регнум, в Алтайском крае обнаружили мертвым в реке 13-летнего мальчика, которого искали пять суток. Причины смерти устанавливаются.
Ребёнок пропал 15 июля в Бийске, сразу же были развёрнуты масштабные поиски: мальчика искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники.
Правоохранители совместно со спасателями ведут поиски семейной пары с внуком, которые пропали в районе реки Лены в Иркутской области.
55-летний мужчина, 45-летняя женщина и их пятилетний внук отправились на рыбалку на моторной лодке 15 июля.
Вернуться домой они должны были 17 июля. Спасатели уже обнаружили в устье реки Бобровка затопленную лодку с вещами и оборудованием для рыбалки.