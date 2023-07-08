Красногорск, 8 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Два мальчика утонули в пожарном водоёме во время рыбалки в городском округе Истра Московской области. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Кадр из видео Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух малолетних в г. о. Истра

По её данным, днём 7 июля в СНТ «Луна-2», расположенном в деревне Зенькино городского округа Истра, в пожарном водоёме были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2017 годов рождения с признаками утопления.

По предварительной информации, дети рядом с домом катались на велосипедах и остановились у пожарного водоёма, чтобы половить рыбу.

В материалах дела указано, что в какой-то момент один мальчик не удержался и упал в воду, а другой поспешил ему на помощь, но спастись детям не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.

Как передавало ИА Регнум, пятилетнюю девочку, пропавшую в городе Сорочинске Оренбургской области, нашли мёртвой 2 июля у берега реки. Следователи будут выяснять причины гибели. На место прибыли криминалисты.

В Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию.

Позднее задержали 34-летнюю женщину, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, обращалась с ними жестоко.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад.