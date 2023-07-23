Москва, 23 июля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали об успешных действиях российских военных — подразделения группировки «Юг» отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

По информации начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, украинские штурмовики предприняли попытки атак на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и марьинском направлениях.

ВСУ поддерживала артиллерия и танки на закрытых огневых позициях.

Противника вовремя обнаружила разведка, благодаря чему бронетехника боевиков была уничтожена до начала атаки.

Армейская авиация поразила три танка ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещи. Артиллерия группировки «Юг» ликвидировала гаубицу и миномёт в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-мм орудие 2А65 «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов рассказал о поражении штурмовой и армейской авиацией живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное.

Поражено более десяти мест скопления противника на запорожском направлении. Успешную операцию провела авиация группировки войск «Восток».

С полуночи 23 июля ВСУ нанесли по Донецку семь ударов. Также обстрелу подвергся Ясиноватский район.