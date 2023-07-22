Донецк, 22 июля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ 22 июля в Кировском районе города мирная жительница получила смертельные ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Из-за агрессии украинских нацистов продолжают гибнуть мирные жители нашего города. В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 г. р.», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Подробности о последствиях обстрелов продолжают уточняться, добавил он.

Ранее 22 июля сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв. Также был ранен журналист «Известий». Группа журналистов попала под огонь в районе населённого пункта Пятихатки.

С полуночи до 12:00 мск 22 июля украинские войска совершили 19 обстрелов территории ДНР, сообщили ранее местные власти. Удары наносились по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району. За этот период ВСУ выпустили по территории республики 62 снаряда.