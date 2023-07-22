София, 22 июля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Парламент Болгарии проголосовал за отправку Киеву порядка 100 старых бронетранспортёров, передаёт издание Sofia Globe.

(сс) U. S. Army/wikimedia.org

«Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку Украине около 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями», — пишет издание.

Отмечается, что Болгария якобы не нуждается в бронетранспортерах, которые были приобретены несколько десятилетий назад для МВД.

Как сообщало ИА Регнум, президент Болгарии Румен Радев заявил 16 июля, что Киев хочет продолжения конфликта, несмотря на последствия для остальных стран.

По его словам, лидеры стран Европы пытаются убедить всех в том, что, направляя военную помощь, они повышают безопасность.