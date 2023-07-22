Бойцы ВС РФ остановили атаку противника на двуреченском направлении
Бойцы ВС России остановили контратаку украинских штурмовиков на двуреченском направлении
Москва, 22 июля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Артиллерия группировки сил «Запад» остановила контратаку ВСУ в районе Масютовки и Петропавловки на двуреченском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
По словам офицера, десантно-штурмовая бригада ВСУ предприняла контратаку на позиции наших войск в районе населённых пунктов Масютовка, Петропавловка. Артиллерия «Запада» остановила натиск.
Противник потерял до восьми человек личного состава и боевую машину пехоты.
Сергей Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были разбиты минометный расчёт противника и станция радиоэлектронной борьбы, а системы ПВО уничтожили разведывательный беспилотник «Эльф» производства Украины.
Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали о ликвидации более десяти мест скопления противника на запорожском направлении. Успешную операцию провела авиация группировки войск «Восток».
Начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов сообщил о поражении штурмовой и армейской авиацией живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное.
Авиация нанесла удар по позициям 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии.