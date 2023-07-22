Вашингтон, 22 июля, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Контратака Вооружённых сил России на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

Алексей Майшев/РИА Новости

По его словам, с начала июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление в Донбассе и на юге Украины.

«В ответ на это российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием», — пишет автор.

По его словам, если российский лидер Владимир Путин отдаст приказ контратаковать ВСУ на востоке, то это «нанесёт удар по украинцам и остановит их наступление на линии соприкосновения».

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума заявил, что украинское контрнаступление идёт тяжело, ВСУ несут большие потери.

ВСУ при этом имеют значительные объёмы сил, которые ещё не участвовали в бою. Украинские власти выжидают момент, когда их отправка будет иметь максимальный эффект на поле боя.