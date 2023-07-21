Киев, 22 июля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 22 июля сирены воздушной тревоги зазвучали в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, об опасности с воздуха также предупредили население подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.

Сирены звучали с 01:23 до 01:46 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 21 июля обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, выпустив около 25 снарядов. Также вечером 21 июля киевские боевики пытались нанести ракетные удары по городу Токмаку в Запорожской области, система ПВО атаку подавила.

Крымский мост является целью Киева, заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский.