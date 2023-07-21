Санкт-Петербург, 22 июля, 2023, 01:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после ЧП с затоплением 21 июля прогулочной яхты в Финском заливе в больнице умер один из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выход в Финский залив

По уточнённым данным, на катере находились девять человек. Всех в момент затопления удалось спасти и доставить на берег. Один из пассажиров был сильно травмирован, его госпитализировали, но он впоследствии скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Предварительно установлено, что причиной крушения яхты могла стать лопнувшая выхлопная труба. Разлива топлива не произошло.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, два человека пострадали в результате столкновения гидроцикла с яхтой в подмосковных Мытищах.

ЧП произошло в посёлке Поведники, в районе пляжа «Малибу» на Клязьменском водохранилище. Столкнулись гидроцикл и парусная яхта. Прибывшие спасатели предварительно установили, что столкновение произошло по вине водителя гидроцикла.

Яхтсмены получили лёгкие царапины, от госпитализации отказались. Разлива топлива не произошло.