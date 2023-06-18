Мытищи, Московская область, 18 июня, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате столкновения гидроцикла с яхтой в подмосковных Мытищах. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Гидроциклы

Информация об инциденте поступила спасателям в 16:50 мск, ЧП произошло в посёлке Поведники, в районе пляжа «Малибу» на Клязьменском водохранилище. Столкнулись два плавсредства: гидроцикл и парусная яхта. Прибывшие на место происшествия спасатели предварительно установили, что столкновение произошло по вине водителя гидроцикла.

Пострадали два человека, находившихся на яхте. На место происшествия прибыли медики и осмотрели пострадавших. Отмечается, что яхтсмены получили лёгкие царапины, от госпитализации они отказались. Разлива топлива не произошло.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие четыре единицы техники и десять человек. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что яхта с британскими туристами загорелась в Красном море у берегов Египта, судьба трёх человек пока неизвестна. На борту находились 15 британских туристов, десять членов экипажа и два гида. Троих туристов ищут, остальные 12 спасены.