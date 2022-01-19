Москва, 31 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В России следует ввести полный запрет кальянов в общественных местах. Такое мнение 31 мая высказал депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

Jan Krömer Кальян

«Мы должны продолжить плановый запрет всех электронных сигарет в России. В России также должен быть введён полный запрет кальянов в общественных местах», ― сказал в беседе с РИА Новости парламентарий.

По его словам, сосредоточить усилия вокруг здоровьесбережения нации — стратегическая задача.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Кроме того, закон запрещает предлагать такие товары на выставках, ярмарках, в мобильных киосках, с использованием автоматов или дистанционным способом.

Теперь вейпы можно будет продавать только в розничных магазинах без открытой выкладки и демонстрации. Также запрещено предоставлять скидки на них, а в рекламе — демонстрировать процесс их использования.

Госдума 13 апреля приняла закон об усилении ответственности за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции. В парламенте подчеркнули, что защитить здоровье детей депутатов просили родители и учителя.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил запретить кальянным вести собственное продвижение в соцсетях.

С 1 июня в силу вступит закон, который вводит ограничения при продаже вейпов и кальянов. Торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах.