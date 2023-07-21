Лондон, 21 июля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Повторяющиеся волны жары на планете представляют риск для продовольственной безопасности, пишет The Guardian со ссылкой на ряд учёных.

Igor Zehl/Zuma/TASS

«Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены», — цитирует газета профессора в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джона Маршама.

Учёный Даниэла Шмидт, занимающаяся землеведением, рассказала о последствия жары для морских обитателей. Так, потепление на 2°C может привести к уничтожению коралловых рифов, уточнила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава климатических наблюдений программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Карло Буонтемпо заявил, что июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории.

По словам эксперта, изменение климата выливается в перегрев климатических систем по всему миру. Температурные рекорды этого лета, добавил Буонтемпо, были ожидаемы, учёные предупреждали об этом последние 20 лет.