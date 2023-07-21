Берлин, 21 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Германия за неделю поставила Киеву 10 танков Leopard 1 и свыше 3 тыс. снарядов калибра 155 мм, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture-alliance/ТАСС

Так, в обновлённом списке указана поставка 10 танков Leopard 1 A5, 20 танковых пулемётов MG3, а также 1305 снарядов и 2064 дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Кроме того, за прошедшую неделю было поставлены 16 грузовиков Zetros, 10 радаров и 100 тыс. аптечек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что военная помощь Вашингтона киевской армии лишь продлевает агонию режима президента Украины Владимира Зеленского.

Дипломат считает, что поставки оружия Киеву приводят к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. И их кровь полностью на совести тех, кто «бредит идеями нанести России стратегическое поражение».