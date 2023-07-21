Москва, 21 июля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. В ходе совместных военно-морских учений «Север. Взаимодействие-2023» российские и китайские моряки уничтожили плавающую мину и отразили атаку. Об этом 21 июля сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Совместные учения России и Китая в Японском море

Отмечается, что моряки двух стран тренировались уничтожать из крупнокалиберного пулемёта с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» макет морской плавающей мины и отражать атаку скоростной малоразмерной цели.

Также корабли двух стран провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из скорострельных зенитных установок.

Как сообщало ИА Регнум, в Японском море 20 июля начались совместные военные учения России и Китая «Север. Взаимодействие-2023». Учения продлятся до 23 июля.

От России в мероприятиях примут участие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.