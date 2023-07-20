Москва, 21 июля, 2023, 00:52 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram появится формат коротких видеоисторий — «сториз» (Stories).

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

В AppStore и Google Play доступно обновление с новой функцией. Записать видео можно при написании сообщения, соответствующая кнопка расположена в правом нижнем углу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня основатель интернет-площадки Telegram Павел Дуров анонсировал появление новой функции — «сториз».

Пользователи смогут определять настройки каждой видеоистории самостоятельно, выбрать, кто сможет просматривать «сториз», — только те, кто в списке контактов, либо все, либо только близкие друзья.

«Сториз» легко можно скрыть и отредактировать с помощью палитры доступных мощных инструментов. К ним можно будет добавлять контекст или ссылки на сайты, а также отмечать других людей.

По словам Дурова, появление функции Stories ознаменует новую эру в Telegram и мессенджер станет «более весёлым и социальным», чем сейчас.