Москва, 27 июня, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Появление формата коротких видеоисторий — «сториз» (Stories) в мессенджере Telegram анонсировал основатель интернет-площадки Павел Дуров 26 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны со Stories. Изначально мы были против этого, так как Stories уже есть везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы», — написал Дуров.

Пользователи смогут определять настройки каждой видеоистории самостоятельно. Пользователи смогут выбрать, кто сможет просматривать «сториз» — только те, кто в списке контактов, либо все, либо только близкие друзья. «Сториз» легко можно будет скрыть и отредактировать с помощью палитры доступных мощных инструментов. К ним можно будет добавлять контекст или ссылки на сайты, а также отмечать других людей.

По словам основателя мессенджера, функция «сториз» будет доступна пользователям уже в начале июля. Как уточнил Дуров, появление функции Stories ознаменует новую эру в Telegram и мессенджер станет «более весёлым и социальным», чем сейчас.

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