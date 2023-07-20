Гдыня, Польша, 20 июля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Польские правоохранители из города Крыница-Морска задержали 72-летнего пьяного мужчину, который на парусной яхте чуть не пересёк границу с Россией, сообщила 20 июля пресс-секретарь местной полиции Каролина Фигель.

Кадр из видео

«Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы», — сказала Фигель, слова которой приводит РИА Новости.

На перехват яхты был направлен морской патруль, который обнаружил на борту судна пьяного мужчину. Он не мог назвать своё имя, едва стоял на ногах и с трудом сообщил полицейским, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена. Его задержали в семи километрах от российской границы и доставили в полицейский участок.

По словам Фигель, алкотестер показал наличие в организме мужчины почти двух промилле алкоголя. В соответствии с польским законодательством ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, россиянин, спасая семью, утром 30 мая предпринял попытку прорваться из Польши в Белоруссию. Он протаранили шлагбаум на границе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчину задержали.

У женщины и мужчины были российские паспорта, у одного из детей тоже был паспорт РФ, а у двоих детей — шведские. Теперь задержанный россиянин понесёт ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда. Позднее женщина рассказала, что хотела бы вернуться с детьми в Чечню.

В мае гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши из-за сильного желания оказаться в России. Ситуация произошла на пункте пропуска в Гжехотках 4 мая. Пограничники не пропустили французского гражданина из-за отсутствия необходимых документов. Тогда мужчина за рулём автомобиля резко поехал вперёд и протаранил шлагбаум. Остановился он, только когда увидел разворачиваемую пограничниками полосу с шипами.