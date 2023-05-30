Минск, 31 мая, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Гражданка России, которой с тремя её детьми удалось прорваться границу из Польши в Белоруссию, рассказала, что хотела бы вернуться в Чечню, сообщает телерадиокомпания «Брест».

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусская граница

По данным журналистов, семье женщины оказывают содействие в восстановлении документов.

Автомобиль, в котором находились она с мужем и детьми, 30 мая прорвался через шлагбаум на польской стороне пограничного перехода Тересполь — Брест. При этом мужчину задержали польские пограничники, а женщина с детьми смогла прорваться на белорусскую территорию.

Двое из её детей имеют шведское гражданство, а еще один ребёнок — российское.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о том, что гражданин Германии, которого задержали на белорусско-польской границе, попросил предоставить ему статус беженца в республике. Он пояснил, что решил поменять место жительства из-за ухудшающиеся условия жизни в ФРГ.