Варшава, 30 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Двое граждан России с тремя детьми, пытаясь уехать из Польши в Белоруссию, протаранили на автомобиле шлагбаум на границе, сообщает RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

«Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении.

Российская семья 30 мая протаранила на автомобиле со шведскими регистрационными номерами шлагбаум на пограничном переходе в Тересполе. По информации издания, у женщины и мужчины были российские паспорта, у одного из детей тоже был российский паспорт, а у двоих детей — шведские.

Когда польский офицер собрал паспорта для проверки, машина резко двинулась вперёд, протаранила шлагбаум и проехала по развернутым шипам, остановившись посреди пограничного моста.

Теперь задержанный россиянин будет нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.

Как сообщало ИА Регнум, в мае гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши из-за сильного желания оказаться в России. Ситуация произошла на пункте пропуска в Гжехотках 4 мая. Пограничники не пропустили французского гражданина из-за отсутствия необходимых документов. Тогда мужчина за рулём автомобиля резко поехал вперёд и протаранил шлагбаум. Остановился он только, когда увидел разворачиваемую пограничниками полосу с шипами.