Москва, 20 июля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил прокурора Луганской Народной Республики Глеба Михайлова орденом Мужества. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Официальный сайт прокуратуры Дагестана Глеб Михайлов

Отмечается, что Михайлов награждён за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2022 года Путин назначил прокуроров в четырёх воссоединившихся с Россией регионах сроком на пять лет.

В ЛНР прокурором был назначен Михайлов, в ДНР — Андрей Спивак, в Запорожской области — Кирилл Осипчук, в Херсонской области — Андрей Петров.