Москва, 29 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Указ о назначении прокуроров в четырёх воссоединившихся с Россией регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях — подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 29 декабря обнародован на официальном портале правовой информации.

ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что прокуроры в указных регионах назначены сроком на пять лет. При этом прокурором Донецкой Народной Республики назначен Андрей Спивак, прокурором Луганской Народной Республики — Глеб Михайлов, прокурором Запорожской области — Кирилл Осипчук и прокурором Херсонской области — Андрей Петров.

Также уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости полностью освободить территории вошедших в состав России четырех новых субъектов.