Москва, 27 июля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Правительство России намерено скорректировать программу развития промышленных парков и технопарков, созданных для поддержки малого и среднего бизнеса. Изменения коснутся квалификации управляющих компаний, которые развивают парки, а также преференций для технопарков, занимающихся определенными видами деятельности.

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Работа нового фармацевтического завода в индустриальном парке «Храброво» Калининградской области

На сегодняшний день в нескольких регионах России успешно функционируют более 40 промышленных промпарков и технопарков. Они создавались в качестве мощного инструмента развития малого бизнеса и уже стали одной из самых востребованных мер господдержки, реализуемых по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Промпарки и технопарки предусматривают для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) льготные условия аренды, производства, хранения, транспортировки продукции. Резидентами таких особых территорий могут стать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.

С 2019 года заявку на участие в программе с господдержкой мог подать любой регион. Спустя два года проект был скорректирован, его переориентировали на развитие производственного сектора МСП в десяти регионах с низким уровнем социально-экономического развития. В прошлом году Правительство РФ расширило перечень регионов до 20.

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Работа фармацевтического завода в Калининградской области

И вот теперь в правительстве считают, что программа развития технопарков готова к новым усовершенствованиям.

«Промышленные парки и технопарки — это потенциально очень мощный инструмент развития малого и среднего предпринимательства. Особенно в секторах, связанных с промышленностью, выстраиванием технологических цепочек, производством запчастей, комплектующих, а также в сельхозпереработке», — подчеркнул первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе селекторного совещания с регионами по вопросам создания и развития производственной инфраструктуры поддержки МСП.

Как отметил Андрей Белоусов, развитие парков возложено на управляющие компании и ключевую роль в востребованности этих территорий у бизнеса играют именно квалификация УК и перечень мер поддержки, которые предлагаются резидентам. В связи с этим первый вице-премьер предложил ряд нововведений. Одно из них — внедрение правил по квалификации управляющей компании. Другое важное изменение — предоставление федеральных субсидий тем промпаркам и технопаркам, которые занимаются переработкой, промышленным производством, обработкой, импортозамещением и кооперацией.

На сегодняшний день более 65% созданных с господдержкой парков находятся в Центральном и Приволжском федеральных округах. В общей сложности в них функционируют почти 2 тысячи предприятий с персоналом в 40 тысяч человек. Технопарки способствуют внедрению интеллектуальных проектов в сферах IT и медицины, разработке инновационных технологий в производстве.

К примеру, в индустриальном парке «Храброво» в 2023 году заработал новый фармацевтический завод «Отисифарм Про», который выпускает широкий спектр востребованных на российском рынке лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.

Производственные мощности компании составляют более 300 млн упаковок в год.

«Уже в этом году это фармацевтическое предприятие выпустит свыше 50 миллионов упаковок, в том числе и 16 миллионов упаковок лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств», — сообщила гендиректор АО «Отисифарм» Ольга Медникова.

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Работа фармацевтического завода в индустриальном парке «Храброво»

Договор аренды на территории индустриального парка «Храброво» компания подписала с Корпорацией развития Калининградской области в 2021 году.

«Мы создаем максимально комфортные условия, работаем с инвесторами в формате «одного окна», чтобы проект был обеспечен и энергетикой, и инженерной, и дорожной инфраструктурой, и максимальным благоприятствованием со стороны всех вовлеченных в процесс инстанций», — прокомментировал руководитель Корпорации развития Андрей Толмачёв.

Всего в индустриальном парке «Храброво» сейчас зарегистрированы и реализуются 29 проектов с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей и планируемым количеством занятых в 2,2 тысячи человек.

В середине июля господдержку получил чувашский проект строительства технопарка «Абат». Его потенциальными резидентами стали компании, специализирующиеся на производстве профессионального кухонного оборудования и сопутствующих комплектующих. В ближайшие пять лет технопарк рассчитывает создать порядка 140 новых рабочих мест.

«Один из корпусов парка уже готов на 100% — уже в этом году здесь начнут выпускать самые разные виды машин: яйцемоечные и яйцебитные, овощемоечные и тестораскаточные и автоматические кутоматы — машины, предназначенные для раскатывания и резки теста. Задача — производить технику, которая прежде поставлялась в Россию из-за рубежа», — рассказал директор ООО «Индустриальный парк» Сергей Орешин.

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В новгородском технопарке «Трансвит» импортозамещают производство высокотехнологичного оборудования для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Компания — резидент парка «Актив» выпускает опоры-вертикализаторы для больных ДЦП, системы для сидения, кресла-коляски, не уступающие и даже превосходящие зарубежные аналоги.

«Территория технопарка стала удобной площадкой для размещения нашего производства. Мы арендовали рабочие площади и уже забронировали несколько помещений для дальнейшего расширения и развития компании. А льготные условия размещения — приятный дополнительный плюс», — отметил коммерческий директор ООО «Актив» Геннадий Феськов.

Участники программы технопарков в Тюменской области разработали уникальный электротрактор из отечественных комплектующих, который может работать без подзарядки до двух суток. Заряжается такой трактор от обычной розетки, работает бесшумно и не выделяет токсичных отходов. При этом, как показали тест-драйвы, техника пригодна для уборки снега, листвы, грязи, подметания, полива и мойки тротуара.

«Цель проекта — создание многофункциональной платформы на электричестве, которая была бы одинаково функциональна для коммунального и сельского хозяйства, для строительств и любых других целей. Так как электричество уже на борту, то другие интеллектуальные системы устанавливаются проще, чем на бензиновую технику», — пояснил начальник отдела исследования и разработки компании «Ермак Индастриз» Вадим Костин.

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Участвовавший в селекторном совещании глава общественной предпринимательской организации «Опора России» Александр Калинин поддержал идею Министерства экономики о необходимости развивать и расширять такие инфраструктурные проекты и на другие регионы России.

«Напомню, что промышленные парки и технопарки создавались во многом именно под нужды малого бизнеса — чтобы промышленные малые и средние предприятия получали помещения с коммуникациями, готовой логистикой, использовали налоговые льготы и усилили кооперацию, работая на одной территории», — подчеркнул эксперт.

Отличительной чертой создаваемых по нацпроекту технопарков является возможность размещения небольших производств. Для них предусмотрен доступ к центрам коллективного пользования оборудованием, логистическими мощностями, лабораториями, станками и многому другому.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» поддерживает бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Мерами нацпроекта устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя. Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям — лишь одно из многих направлений национального проекта.