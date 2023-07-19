Богота, 20 июля, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Воздушное такси американского производства, на борту которого находились колумбийские политики, разбилось в департаменте Бояка. Об авиакатастрофе сообщило агентство гражданской авиации Колумбии.

Bob Adams Легкомоторный самолёт Cessna 402C

Крушение произошло утром 19 июля. Самолёт Cessna T210N, регистрационный номер HK 5138, выполнял рейс Вильявисенсио — Гуаймараль. Борт упал в окрестностях Сан-Луис-де-Гасено.

В самолёте, помимо пилота Хелиодоро Альвареса, находились бывшая дипломат и сенатор Ноора Товар, а также Оскар Родригес, Фелипе Карреньо, Уильям Перес и Димас Барреро — лидеры правой популистской политической партии в Колумбии Centro democratico.

Ведётся расследование.

Погибшие политики входили в региональные парламенты и органы местного управления.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии во время авиашоу погиб лётчик. Авиакатастрофа произошла в районе аэропорта Селянпяя 16 июля.

Пилот выполнял фигуры высшего пилотажа. Его самолёт стал терять высоту и упал в лесу в районе аэропорта. При этом зрители не подверглись непосредственной опасности, никто из них не пострадал, указали в правоохранительном ведомстве.

Ранее легкомоторный самолёт Piper-PA28-140 разбился в Республике Коми. Инцидент произошёл около населённого пункта Усть-Кулом. Самолёт упал на частный дом.